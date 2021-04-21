شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لاختبار «رابيد تيست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاختبار رابيد تيست، عقب انتهاء المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء اليوم؛ وذلك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء بأحد الفنادق، استعدادا للقاء.