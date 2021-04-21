شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك: جاهزون لمواجهة الإنتاج.. والتركيز سلاحنا للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن آخر الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وأكد نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق يواصل التدريبات بقوة، والجميع لديه تركيز كامل في اللقاء، مشددا على أن الفريق لن يقف عند اللقاء السابق، فهي مجرد مباراة أغلقت صفحتها، وسيبدأ من جديد للفترة المقبلة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المشوار مرة أخرى وتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أشار نبيه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نظام التدوير بين اللاعبين في المشاركة، خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام، وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يقوم بتجهيز كل العناصر، من أجل التواجد والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.