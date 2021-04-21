شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ضياء السيد: هجوم سيراميكا مسؤول عن وداع الكأس.. وتألق حارس المقاصة كلمة السر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا واجه سوء توفيق أمام المقاصة بالكأس.

وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية: «سيراميكا كليوباترا واجه سوء توفيق كبير أمام مصر المقاصة».

وأكمل: «كما أن حارس المقاصة تألق كثيرا وكان كلمة السر، على جانب اخر عامر عامر يتحمل مسئولية الهدف الأول، لأنه تعامل بإستهتار».

وأضاف: «كوابينا أهدر 3 فرص رغم تسجيله لهدف، الخط الهجومي يتحمل الهزيمة لإهدارهم فرصا كثيرة».‎