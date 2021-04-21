شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعقد جلسة تحفيزية مع محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرص على الحديث مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك على خلفية إضاعته ركلة جزاء خلال اللقاء الأخير أمام الأهلي.

أضاف نبيه أن علاء تأثر نفسيا لإضاعته ركلة الجزاء خاصة أنها كانت ستعيد الفريق للقاء، لكن الجهاز الفني شدد له على أن الأمر طبيعي ووارد في كرة القدم، موضحا أنهم طالبوا محمود علاء بالتركيز في القادم ونسيان ما حدث في السابق، وأن يعمل على أن يكون هذا الأمر دافعا قويا لتقديم الأفضل.

كما أشار المدرب العام للزمالك إلى أن محمود علاء لاعب كبير وذو إمكانات مميزة، وسجل أهدافا كثيرة في وقت سابق من ركلات جزاء، ولكن حالفه سوء توفيق هذه المرة، ودور الجهاز الفني دائما هو إعادة تهيئة اللاعبين بأفضل شكل ذهني ونفسي ممكن، استعدادا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري.