شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والطبي والإداري.

وشهد الإجتماع توجيه بعض الرسائل الهامة للاعبين، حيث إفتتح اللواء أشرف نصار، هذه الرسائل مؤكدًا لهم :«نعلم بصعوبة مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وذلك لقوة الفرق الصاعده والمنافسة شرسة للغاية ولكن كلنا ثقة إن لدينا جهاز ولاعبين قادرين على تخطي هذه المرحلة».

كما قال يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي: «إعتدنا في مصرف البنك الأهلي أن نكون دائماً في الصدارة وهدفنا دائما التميز ونريد منكم النجاح هذا الموسم وإسعادنا جميعاً في المباريات المقبلة».

يذكر أن البنك الأهلي يستعد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 26 إبريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.