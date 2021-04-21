شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن تصحيح المسار أمام نكانا الزامبي في دور مجموعات الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع نكانا ريد ديفلز الزامبى، في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، على استاد ليفى موناواسا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى فريق بيراميدز للخروج من النفق المظلم عبر بوابة نكانا، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في المباريات الماضية بعد خسارته أمام الرجاء المغربى بهدفين نظيفين وبثلاثية نظيفة، في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الكونفيدرالية، وتعادله مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، وغزل المحلة بهدفين، في بطولة الدورى الممتاز. ويدخل الفريق السماوى المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير حتى يحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية التي يسعى للفوز بها، بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب بطولة الدورى. ويغيب عن بيراميدز في مباراة اليوم، كل من المدافع أسامة جلال، بسبب إجرائه جراحة «الفتاق» وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهرين، بالإضافة إلى المهاجم الفلسطينى محمود وادى، الذي يعانى من الإصابة بكسر في أحد الضلوع وشرخ في ضلع آخر، بالإضافة إلى المدافع على جبر والجناح الأوغندى لومالا عبده، ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع: محمد حمدى، أحمد سامى، أحمد أيمن منصور، أحمد فتحى، خط الوسط: محمود حمادة، أحمد توفيق، وأمامهما الثلاثى: رمضان صبحى، عبدالله السعيد، محمد فاروق، خط الهجوم: دييجو رولان.

يُذكر أن الرجاء المغربى يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتى بيراميدز في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ونامونجو التنزانى بدون رصيد من النقاط.