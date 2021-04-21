شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب إنجليزي من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إعلان مانشستر سيتي منذ ساعات قليلة انسحابه. انسحبت بقية الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي.

وكان الصحفي الموثوق بـ بي بي سي، سيمون ستون، قال أنه من المتوقع أن تنسحب بقية الأندية ال4 الإنجليزية المتبقية في دوري السوبر الأوروبي خلال مساء اليوم.

وكان ليفربول هو أول الأندية التي أعلنت انسحابها بعد تغريدة صحفي بي بي سي، ثم من بعده أعلن نادي ارسنال، ثم نادي توتنهام ومن بعدهم مانشستر يونايتد.

ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي لنادي تشيلسي الذي من المنتظر أن يكون في غضون وقت قليل بعد انسحاب الأندية الإنجليزية بشكل رسمي، ليتبقى أندية ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، يوفنتوس، إنتر ميلان وآي سي ميلان في الدوري السوبر الأوروبي.