شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة صفراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حافظ ممثل الوطن فريق النصر على صدارته بعد تعادله مع وصيفه فولاذ الإيراني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

شهد الشوط الأول سيطرة نصراوية وسط هجمات منظمة افتقدت للمسة الأخيرة، إذ لم يستغل عبدالرزاق حمدالله الكرة المرتدة من الحارس الإيراني، ومن ثم أضاع نورالدين إمرابط فرصة محققة أمام المرمى، وفي الشوط الثاني وبغلطة من المدافع عبدالإله العمري تمكن فولاذ من إحراز الهدف الأول (د: 52)، ولكن النصر استطاع العودة للقاء عن طريق البرازيلي بيتروس والذي أحرز هدفا جميلا باغت به الدفاع والحارس الإيراني (د: 69)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة حافظ النصرعلى صدارته للمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن وصيفه فولاذ الإيراني الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، فيما تمكن السد القطري من الفوز على الوحدات الأردني بثلاثة أهداف لهدف ليصل للنقطة الرابعة ويزاحم النصر وفولاذ على صدارة المجموعة.