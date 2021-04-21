مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات الدوري السوبر الأوروبي

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لندن: أصبح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي أول المنسحبين بين الأندية الـ12 من مخططات الدوري السوبر الثلاثاء، بعد ردود الفعل الغاضبة على المشروع المثير للجدل.

وقال متصدر الدوري الإنكليزي في بيان أنه "يمكن لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أنه اتخذ رسمياً إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تطور خطط الدوري السوبر الأوروبي".

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق عن أن تشلسي وسيتي سينسحبان من مشروع الدوري السوبر الأوروبي.

وتشلسي وسيتي من بين 12 فريقاً كبيراً مؤسساً لهذا الدوري الانفصالي الذي أعلن عنه ليل الأحد الإثنين لمنافسة دوري الأبطال، لكن رد الفعل على المخطط كان قاسياً حيث هدد السياسيون وسلطات كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يسمى بـ "الدزينة القذرة"، وصولاً الى التهديد بحرمان الأندية الـ12 من المشاركة في دوريات بلادها.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن "سروره" لقرار سيتي.

وقال في تصريحات أرسلها لوكالة فرانس برس "يسعدني أن أرحب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية"، مشيدا بـ"الذكاء الكبير" و"الشجاعة" لهذا الانسحاب.

وكانت أندية تشلسي ومانشستر سيتي مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام الإنكليزية ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطالية وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية أعلنت ليل الأحد الإثنين على إطلاق مخطط الدوري السوبر الذي سيتكون من 20 فريقاً، على أن تضاف ثلاثة أندية مؤسسة أخرى وخمسة تتأهل سنوياً الى البطولة دون تحديد كيفية التأهل.

لكن وسط الاعتراضات الرسمية والجماهيرية، ظهرت تقارير تفيد بأن أتلتيكو وبرشلونة يفكران أيضاً في الانسحاب.

رحيل وودوورد عن يونايتد

وقد يؤدي قرار تشلسي وسيتي بالتراجع الى انهيار المشروع، في وقت أكد مانشستر يونايتد صحة ما أفاد به موقع "ذي أثلتيك" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأعلن أن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوورد سيترك منصبه لكن في نهاية العام وليس بمفعول فوري، وسط تقارير عن أنه كان الفاعل الأساسي خلف مشاركة "الشياطين الحمر" في المخطط "الانشقاقي".

وقال وودوورد "أنا فخور لكوني خدمت يونايتد وشرف لي أني عملت مع أعظم الأندية الكروية في العالم خلال الأعوام الـ16 الماضية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عارض بشدة هذا الدوري، أول الرسميين الذين يعلقون على خبر انسحاب تشلسي وسيتي، قائلاً على تويتر بأنه "القرار الصحيح تماماً، مضيفاً "أمل أن تحذو الأندية الأخرى المعنية بالدوري السوبر الأوروبي حذوهما".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال تشيفيرين إن الوقت لم يفت أمام الأندية الـ12 للاعتراف بأنها ارتكبت خطأ وبأنه "لا يزال هناك وقت لتغيير رأيكم. الجميع يرتكب أخطاء".

وتجمع أكثر من 1000 مشجع خارج ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بتشلسي للاحتجاج على مشاركة الأخير قبل مباراته في الدوري الممتاز ضد برايتون.

وبعد أقل من ساعتين من تعبير المشجعين عن مشاعرهم، ظهرت الى الساحة تقارير تتحدث عن أن تشلسي سينسحب من المسابقة.

وذكرت "بي بي سي" أن المالك الروسي للنادي اللندني رومان أبراموفيتش يقف خلف قرار الانسحاب، في وقت خرج حارس مرمى تشلسي السابق التشيكي بتر تشيك الذي يشغل حالياً منصب المستشار الفني للنادي، من الملعب الثلاثاء في محاولة لإقناع المشجعين بإخلاء الطريق أمام حافلة الفريق، مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة قرابة 15 دقيقة.