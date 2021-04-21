شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لاختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة الإنتاج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار "رابيد تيست"، عقب انتهاء المران الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الرابيد تيست اليوم الأربعاء، حتى يتمكن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من تحديد عناصر قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج.

وتسلم كارتيرون، تقريرا مفصلا عن فريق الإنتاج الحربى، والذى يشمل نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس، حتى يتمكن الخواجة الفرنسى من تحديد خطة لعبه والعناصر التى سيعتمد عليها.

ويسعى كارتيرون، لاستغلال الحالة التى يعانى منها فريق الإنتاج وتذيله جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، لتحقيق الزمالك فوز كبير يُعيد الثقة للفريق بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.