شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعد بالعفو عن عماد السيد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رئيس النادي محمد مصيلحي، بالنظر في مصير عودة عماد السيد حارس المرمى المستبعد من صفوف الفريق منذ شهرين، للتدريبات الجماعية بعد مباراة الفريق مع بيراميدز المقرر لها السبت المقبل في الدوري المصري.

وتدخل مصيلحي لدى الجهاز الفني للعفو عن اللاعبين الخمسة المستبعدين منذ شهر فبراير الماضي، وهو ما تم بالفعل بعودة تدريجية للاعبين ولم يتبق سوى عماد السيد، وهو ما طلبه رئيس النادي من العميد.

وأكد حسام حسن لمصيلحي أن الاستبعاد كان قرارا تربويا منه للاعبين حتى يؤسس للالتزام والنظام داخل صفوف الفريق، خاصة أنها الركيزة الأساسية لأي فريق يريد المنافسة على الألقاب.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ شهر ونصف الشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.