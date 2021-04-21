شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر مباراة الأهلي لتفادي الأخطاء أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعرض لقطات مسجلة للأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأهلي، علي لاعبي الفريق وذلك لتفادي تلك الأخطاء في مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

وقام الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون بمنح المدير الفني لقطات لأهم الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأهلي التي انتهت بفوز الأخير 2/ 1 ، وقام المدير الفني بشرحها للاعبين، كما سيتم العمل خلال تدريب اليوم وغدا علي تصحيح تلك الأخطاء خاصة الأخطاء الدفاعية.

وطالب كارتيرون من كل لاعب تقييم اداءه في مباراة الأهلي وإعادة تصحيح المسار منعا لوصول الفريق إلي مرحلة صعبة في المنافسة علي الدورى هذا الموسم.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اراحة محمود علاء مدافع الفريق من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

ويرغب كارتيرون في عودة محمد عبد الغني لخط الدفاع مرة أخرى في ظل تألقه في المباريات التي شارك بها، فيما ظهر محمود علاء مستوي متواضع خلال المباريات الأخيرة واخرها مباراة الأهلي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى.

وينوي كارتيرون عمل إعادة تقييم لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم رضاه عن مستوي بعض اللاعبين وفي مقدمتهم محمود جنش حارس المرمي ومحمود علاء واشرف بن شرقي واوباما.

من ناحية أخرى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ذبح لاعبيه بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي مساء الأحد، بهدفين لهدف، مؤكدا أن الفريق الأفضل هو من خسر القمة، مشيرا إلى أن الزمالك دفع ثمن الأخطاء بهدفين.