شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: أشكر لاعبى المقاصة على الوعى الخططى.. ونعمل على تصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عظيمة، المدير الفني لفريق المقاصة، أن الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بدور الـ16 لكأس مصر، هو مكسب مهم لأنه قاد فريقه إلى دور الثمانية بكأس مصر، موجها الشكر للاعبين على المجهود والوعي الخططي الذين استوعبوه خلال فترة قصيرة قرابة أسبوعين أو ثلاثة.

وقال عظيمة في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت، إن مفتاح طقطق لاعب على مستوى عالٍ ويسهل عليه كثيرا أنه يلعب في أكثر من مركز ليس هو فقط بل أكثر من لاعب لديهم المرونة الخططية للعب في أكثر من مكان، وهو ما يسهل كثيرا على المدرب.

أضاف: "في الفترة القادمة هناك بعض الأخطاء سنعمل على تصحيحها ونعد بالأفضل في القادم"، مشيرا إلى أن هشام محمد تعرض لكدمة في قدمة وقمنا بتغييره سريعا وشارك بدلا منه مصطفى شبيطة وقدم أداء طيبا، وكان هناك استعجال في اللاعبين بالشوط الثاني.

وأكمل: "اللاعبون كانوا يخشون من استقبال هدف وهو ما تسبب في تراجع الأداء بالشوط الثاني، ولكن فريقى تمكن من التماسك طوال المباراة، وكان لفريقى أهداف محققة في الشوط الأول لم يستغلها اللاعبون"، مشيرا إلى أن سيراميكا فريق جيد وقدموا مباراة طيبة خلال المباراة.