شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوي لقائمة الأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه التي ستواجه سموحة مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من فيروس كورونا، بعدما غاب عن مباراة فريقه بقكمة الدوري ضد الزمالك.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام».

وكان الفريق قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضى على استاد القاهرة الدولي.