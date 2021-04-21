شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يستعرض تدريباته فى الجيم قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، عضلاته على صفحته الشخصية على فيس بوك، أثناء تواجده في الجيم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز السبت المقبل.

ونشر اللاعب الإيفواري صورة عبر صفحته وهو يجري تدريبات بدنية شاقة للعودة لمستواه، الذي تراجع كثيرا بعد تلقيه صدمتين متتاليتين الأولى باستبعاده من منتخب كوت ديفوار في المعسكر الأخير، والثانية بعد حادث مفجع فقد على إثره والدته واثنتين من شقيقاته قبل أسابيع قليلة في كوت ديفوار.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.

وقام مسئولو الزمالك بالحصول على عقد رزاق سيسيه للتأكد من سريان العقد للموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم بعد الشائعة الأخيرة بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وتأكد مسئولو القلعة البيضاء من استمرار العقد كما تواصل بعض المسئولين داخل النادي مع اللاعب لإخطاره بالاستقرار على عودته وتفعيل عقد جديد يربط بين النادي واللاعب لمواسم مقبلة.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على شبابه المسمى بفريق الأمل بأربعة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، وسجل رباعية الاتحاد السكندري كلا من روماريو ويلياميز، وفوزي الحناوي وأحمد حمدين (هدفين).