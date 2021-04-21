شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: كارتيرون طلب رحيل مروان حمدى وأحداد عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وضع ثنائى الهجوم مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، ضمن قائمة الراحلين عقب نهاية الموسم الجارى، بسبب ضعف مستواهما، مع الاستغناء النهائي عن حميد أحداد.

وقال في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365 إن كارتيرون طلب رحيل مروان حمدى أو الاستغناء عن خدماته بشكل نهائي مع المغربى حميد أحداد، في حين ينتظر سيف الجزيرى أن يقدم أوراق اعتماده، وفى حالة عدم تقديم المستوى المرغوب فيه سيتم الموافقة على رحيله هو الآخر بنهاية الموسم.

وتابع: "كارتيرون طلب من لجنة الكرة بالزمالك العمل على التعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع تعويض رحيل مصطفى محمد"، مؤكدًا إن مستوى المهاجمين الحاليين لا يرتقى بالزمالك، مضيفا أن نادى الزمالك تلقى عرضا شفهيًا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين من النادى الأهلى القطرى يطلب خلاله استعارة يوسف أوباما في نهاية الموسم الجارى، حيث إن الأهلي القطري يقوده نيبوشا الذى تولى تدريب الزمالك من قبل، ويتمسك المدير الفني بالتعاقد مع أوباما لتدعيم صفوفه خاصة وإنه يعلم إمكانيات اللاعب.

وأضاف: "إدارة الزمالك تقوم بدراسة الأمر خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وإلحاحه على الاحتراف الخارجي، بشرط الحصول على موافقة كتابية من الفرنسي باترس كارتيرون برحيل اللاعب".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.