شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: استمرار على لطفى فى حراسة عرين الأهلى ضد سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الإعلامي محمد شبانة أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، استقر على استمرار الدفع بـ علي لطفي فى حراسة عرين الفريق خلال مباراته ضد سموحة، اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وقال في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365 إن قرار موسيماني جاء لسببين، الأول هو منح الثقة لعلي لطفي بعدما حصل على الفرصة في مباراة القمة ضد الزمالك والتي تألق خلالها، ونجح في التصدي لركلة جزاء وإنقاذ هدف محقق، ولتكون المشاركة مكافأة على التألق في قمة الدوري.

واصل شبانة: "السبب الثاني هو عدم جاهزية محمد الشناوي الفنية والبدنية بعدما ابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية منذ عدة أيام، لظروف إصابة الحارس بفيروس كورونا".

كشف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حرص على عقد جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر من أجل تحفيزه ومطالبته بالهدوء وعدم النظر إلى الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب، وتسببت في ابتعاده عن تركيزه داخل الملعب، مضيفا أن موسيماني طالب الشحات بضرورة التركيز داخل الملعب والعمل على إنهاء الهجمة بشكل جيد وأن يتدرب على إنهاء الهجمة بشكل مستمر.

وشدد أن موسيماني طالب الشحات على ضرورة استغلال الفرص التي يحصل عليها، وأن يقدم أفضل مستوى فني وبدني حتى لا يلازم الدكة إذا ما استمر مستواه في التراجع.

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