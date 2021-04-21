شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يغيب عن تدريبات الفريق.. أقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مران الفريق الذى أقيم يومى الإثنين والثلاثاء، عقب مباراة القمة رقم 121 أمام الأهلى، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وجاء غياب طبيب الفريق عن التدريبات ليثير علامات الاستفهام حول أسباب غيابه، سواء كانت لظروف خاصة أو ارتباطه بعمل خارجى.

وكشف مصدر في الجهاز الفني للزمالك، إن غياب الدكتور محمد أسامة لم يتضح سببه الحقيقى حتى الآن، خاصة وإنه من الممكن أن يكون الطبيب منشغل بإجراء عمليات جراحية أو أعمال خاصة خارج نادى الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.