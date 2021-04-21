شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: محمد شريف أهم مكاسب القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمد شريف نجح في حفر اسمه في قلوب جمهور كرة القدم سواء الأهلاوية أو الزملكاوية، ويستحق أن يكون المهاجم الأول فى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365 إن موسيماني عقد جلسة مع محمد شريف وأكد له أن الجهاز الفني راهن عليه وكسب الرهان، وعليه الحفاظ على المكانة التى وصل إليها، مؤكدا أنه أصبح النجم الواعد فى صفوف الأهلي والمهاجم الأول.

وشدد على أن محمد شريف هو النجم الذي خرجت به مباراة القمة 121 بعدما أحرز هدفين للأهلي، وبات من المهاجمين الواعدين في الكرة المصرية ولمنتخب مصر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.