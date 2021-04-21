شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة: صالح جمعة يحتفل بهدفه فى دجلة على طريقة جريزمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب صالح جمعة لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، الذى احتفل بهدفه بقميص الأهلى فى شباك وادى دجلة فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر فى الموسم الماضى على طريقة اللاعب الفرنسى أنطوان جريزمان.



صالح جمعة يحتفل على طريقة جريزمان



صالح جمعة وجريزمان