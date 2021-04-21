شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يطلب فرصة المشاركة مع بيراميدز فى مواجهة نكانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع بعض أفراد الجهاز الفنى من أجل الحصول على فرصة المشاركة فى مواجهة نكانا الزامبى المقرر لها فى الثالثة من عصر غد الأربعاء على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويرغب الشناوى فى الحصول على فرصة المشاركة بعد ابتعاده لفترة طويلة عن حراسة عرين فريقه، وأبدى أحمد الشناوى للبعض خلال الفترة الماضية رغبته الشديدة فى العودة للمشاركة بالتناوب مع شريف إكرامى.

وحاول البعض إقناع الأرجنيتنى أرابارينا المدير الفنى لبيراميدز، بمنح الفرصة لأحمد الشناوى، إلا أن الخواجة ما زال متمسكا بقرار الاعتماد على شريف إكرامى.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.