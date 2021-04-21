شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والجزيرة يتأهلان لنصف النهائى سوبر السلة.. وفوز الأهلى وسقوط الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء الثلاثاء، مواجهات الجولة الثالثة من دور ربع نهائى دورى السوبر "رجال" لكرة السلة، حيث تمكن كل من الاتحاد السكندرى والجزيرة من حسم التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة بعد الفوز على حساب طلائع الجيش وسموحة بنتيجة 81-67 و89-85 على الترتيب.

فيما فاز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 77-74 لتصبح نتيجة المواجهات بين الفريقين 2-1 لصالح النادى الأهلى ليلجأ الفريقين إلى مباراة رابعة.

أما المباراة الرابعة فكانت بين المصرية للاتصالات والزمالك، وتمكن المصرية للاتصالات من الفوز بنتيجة 77 – 66 لتصبح نتيجة مواجهات الفريقين 2-1 بعد أن فاز الزمالك فى المواجهتين الأولى والثانية.

وتقام المباراة الرابعة للمصرية للاتصالات والزمالك فى العاشرة مساء الأربعاء، فيما تقام مباراة سبورتنج والأهلى فى الحادية عشر مساء الأربعاء.