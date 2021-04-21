شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى مضان (9).. مصر تسقط أمام الكاميرون بأمم إفريقيا 1996 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:





كان الفراعنة على موعد كبير في رمضان من عام 1996 حينما التقى المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور الأول بنهائيات الأمم الإفريقية التي إستضافتها جنوب إفريقيا، وأقيمت المباراة وقتها باستاد البنك الوطني الأول بمدينة جوهانسبرج وأدارها الحكم ليم كي شونج من مورشيوس وانتهت بفوز الكاميرون 2-1 . انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله فرانسوا أومام بيك من ركلة جزاء في الدقيقة 36 وفي الشوط الثاني سجل علي ماهر هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 49، لكن الفونس تشامي نجح في تسجيل هدف الفوز للكاميرون في الدقيقة 59 . مثل المنتخب الوطني: نادر السيد وياسر رضوان وهاني رمزي وسمير كمونة وفوزي جمال "حمزة الجمل" وحازم إمام "محمد كمونة" وإسماعيل يوسف وهادي خشبة وعبدالستار صبري وعلي ماهر وأحمد الكأس "محمد صلاح أبوجريشة " .

مصر تسقط أمام الكاميرون في أمم إفريقيا 1996