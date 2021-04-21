شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يعقد جلسة تحفيزية مع محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرص على الحديث مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك على خلفية إضاعته ركلة جزاء خلال اللقاء الأخير أمام الأهلي.

أوضاف نبيه أن علاء تأثر نفسيا لإضاعته ركلة الجزاء خاصة أنها كانت ستعيد الفريق للقاء، لكن الجهاز الفني شدد له على أن الأمر طبيعي ووارد في كرة القدم، موضحا أنهم طالبوا محمود علاء بالتركيز في القادم ونسيان ما حدث في السابق، وأن يعمل على أن يكون هذا الأمر دافعا قويا لتقديم الأفضل.

كما أشار المدرب العام للزمالك إلى أن محمود علاء لاعب كبير وذو إمكانات مميزة، وسجل أهدافا كثيرة في وقت سابق من ركلات جزاء، ولكن حالفه سوء توفيق هذه المرة، ودور الجهاز الفني دائما هو إعادة تهيئة اللاعبين بأفضل شكل ذهني ونفسي ممكن، استعدادا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

ويغيب محمود علاء عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على ثلاث انذارات .

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بخدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء بأحد الفنادق، استعدادا للقاء.