شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بطلا لدورى اليد مواليد 2000 على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31/27، فى ختام مسابقة بطولة دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 ليتوج بطلا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بينما تعادل فريق سبورتنج مع البنك الأهلى بنتيجة 25/25 على نفس الصالة فى تحديد المركز الثالث. وتقام مباريات القمة على صعيد كرة اليد بدون جماهير بحضور مجلس إدارة كلا الناديين فقط كإجراء أمنى واحترازى للحماية من فيروس كورونا أيضا.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى ، بعدما إستضافت المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدورى مساء الإثنين الماضى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.