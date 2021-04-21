شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز لاعبين تحسبا لغياب أيمن أشرف المتوقع أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبين تحسبا لغياب أيمن أشرف عن الفريق أمام سموحة، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على استاد السلام، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى.

ويدخل الأهلى المباراة في المركز الثانى برصيد 30 نقطة من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة لعبها حتى الآن، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر واحدة.

ويعانى أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، من الإصابة بخشونة في الركبة، والتي اشتكى منها خلال مباراة القمة أمام الزمالك والتي حسمها الأمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويجهز بيتسو موسيماني، الناشئ أحمد نبيل “كوكا” الذي لعب بهذا المركز ضد النصر، الأربعاء الماضي بدور الـ32 من بطولة كأس مصر وظهر بشكل جيد رغم أنه مركزه الأساسي محور ارتكاز دفاعى، أو الاعتماد على وليد سليمان في الظهير الأيسر متسلحا بخبراته الكبيرة التي تمنحه القدرة على التعامل في المباراة.

وقد يلجأ بيتسو موسيماني إلى حل أكرم توفيق في الجبهة اليسرى مع وجود حسين الشحات أو رامي ربيعة بالجبهة اليمنى للأهلي ضد سموحة.