شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يجرى اختبار "رابيد تيست" اليوم استعدادا لمواجهة أسوان في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق الجونة، لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تسبق مواجهته مع أسوان، في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر هذا الموسم.

ويدرس رضا شحاتة المدير الفني للجونة، فريق الكرة بنادى أسوان، من بوابة إنبي، قبل المواجهة المرتبة التي تجمع فريقه بزهرة الجنوب، الجمعة المقبل، في ثمن نهائي كاس مصر.

واختار شحاتة مواجهة أسوان وإنبي بالدوري التي جمعت الفريقين في السادس من أبريل الجاري، لدراسة منافسه قبل المباراة الهامة، التي يسعى من خلالها الجونة لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي الكأس.

وجاء اختيار مباراة إنبي لأن أسوان أظهر فيها جميع قدراته الهجومية والدفاعية، مما أهّله للفوز بها ومواصلة نتائجه المميزة بالدوري هذا الموسم.

وفاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.