شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم "شبابه:" برباعية وديا استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على شبابه المسمى بفريق الأمل بأربعة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية جمعت الفريقين مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز السبت المقبل.

وسجل رباعية الاتحاد السكندري كلا من روماريو ويلياميز، وفوزي الحناوي وأحمد حمدين (هدفين).

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، الدعوة إلى الجهاز الفنى للفريق بقياده حسام حسن، وجميع اللاعبين، والجهاز الطبي، والإداري، الى مأدبة إفطار اليوم، لتحفيز اللاعبين قبل موقعه بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى محمد مصيلحى إلى تصفية الأجواء داخل الاتحاد السكندري، وتحفيز اللاعبين للحفاظ على موقع الفريق بجدول الدوري والاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

ويدخل زعيم الثغر المواجهة المرتقبة مكتمل الصفوف عقب عوده خالد قمر هداف الفريق، باستثناء عماد السيد حارس الفريق الذي ينتظر عفو العميد.

وحرص مصيلحي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق حثهم فيها بنسيان الخروج الكأس، والتركيز في الدوري للاستمرار في منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروي للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال مصيلحي للاعبين، إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط في مركز مؤهل لإفريقيا من بوابة الدوري الممتاز، بعد ضياع حلم كأس مصر الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1976.