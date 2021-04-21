خاص.. عرض فرنسي منتظر لأليو ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن هناك نادي فرنسي كبير يتابع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أحد الكشافين الفرنسيين تابع ديانج في مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "تحدث الكشاف معنا، وأبلغنا أن هناك ناد فرنسي كبير يراقب ديانج منذ فترة ليست بالقصيرة، وكلفه بالااستفسار عن الموقف الخاص باللاعب، سواء تعاقده أو أي أمور أخرى".

وتابع: "منحنا كشاف اللاعبين إجابات لكل الاستفسارات التي طلبها، نحن نتعاون مع الجميع، ولكن ليس معنى ذلك الاستغناء عن ديانج".

وأوضح المصدر: "ديانج لاعب مميز ورائع وسلوكه يشهد له الجميع وينتظره مستقبل كبير للغاية، ونتوقع ذهابه إلى ناد كبير يوما ما".

وواصل: "أبلغنا الكشاف الفرنسي أنه سيكتب تقريراً عن كل الأمور التي تخص ديانج للنادي الفرنسي، والذي من المتوقع أن يرسل عرضًا رسميًا للتعاقد معه".

وأتم المصدر تصريحاته بالحديث عن موقف الأهلي من إمكانية بيع ديانج قائلا: "لن نناقش أي شيء إلا مع وصول عرض محدد بااسم النادي والقيمة المالية، بالإضافة إلى معرفة رأي ديانج نفسه".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع أليو ديانج في يوليو 2019 مقابل مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه)، وقام النادي بتجديد عقد صاحب الـ23 عاما في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.