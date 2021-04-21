خاص.. عرض فرنسي منتظر لأليو ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي أن هناك نادي فرنسي كبير يتابع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن أحد الكشافين الفرنسيين تابع ديانج في مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: "تحدث الكشاف معنا، وأبلغنا أن هناك ناد فرنسي كبير يراقب ديانج منذ فترة ليست بالقصيرة، وكلفه بالااستفسار عن الموقف الخاص باللاعب، سواء تعاقده أو أي أمور أخرى".
وتابع: "منحنا كشاف اللاعبين إجابات لكل الاستفسارات التي طلبها، نحن نتعاون مع الجميع، ولكن ليس معنى ذلك الاستغناء عن ديانج".
وأوضح المصدر: "ديانج لاعب مميز ورائع وسلوكه يشهد له الجميع وينتظره مستقبل كبير للغاية، ونتوقع ذهابه إلى ناد كبير يوما ما".
وواصل: "أبلغنا الكشاف الفرنسي أنه سيكتب تقريراً عن كل الأمور التي تخص ديانج للنادي الفرنسي، والذي من المتوقع أن يرسل عرضًا رسميًا للتعاقد معه".
وأتم المصدر تصريحاته بالحديث عن موقف الأهلي من إمكانية بيع ديانج قائلا: "لن نناقش أي شيء إلا مع وصول عرض محدد بااسم النادي والقيمة المالية، بالإضافة إلى معرفة رأي ديانج نفسه".
يُذكر أن الأهلي تعاقد مع أليو ديانج في يوليو 2019 مقابل مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه)، وقام النادي بتجديد عقد صاحب الـ23 عاما في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.