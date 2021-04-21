تجميد دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن تعليق إقامة مسابقة دوري السوبر الأوروبي بعد إعلان الأندية الإنجليزية انسحابها من المشاركة في البطولة.

ووفقا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإنه تقرر تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الماضي.

وبمجرد الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي المكون من 12 فريقا، تعرضت البطولة لإدانة واسعة النطاق على الساحة الأوروبية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وكان مانشستر سيتي أول ناد ينسحب رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد أن أشار تشيلسي إلى نيته القيام بذلك من خلال إعداد الوثائق للانسحاب.

وسارت الفرق الإنجليزية الأربعة الأخرى على خطى مانشستر سيتي وآرسنال، حيث أعلنت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام في بيانات رسمية إلغاء خططهم في الانضمام لدوري السوبر الأوروبي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان رسمي أن أي فريق سينضم إلى "دوري السوبر الأوروبي" سيتم منعه من اللعب في أي مسابقة، مضيفًا أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضًا من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.