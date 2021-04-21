أموال ضخمة وراء انسحاب أندية إنجلترا من دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أسباب انسحاب الأندية الإنجليزية الستة من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عرض أموالا عليهم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اليويفا لعب دورا كبيرا في قرار انسحاب الأندية الإنجليزية، حيث عرض أموالاً كبيرة عليهم مقابل الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن هذا العرض لم يصل إلى بقية الفرق الإسبانية المشاركة في البطولة، حيث يُنظر إليهم من الاتحاد الأوروبي على أنهم العدو الرئيسي بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والسوبر الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي أول ناد ينسحب رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد أن أشار تشيلسي إلى نيته القيام بذلك من خلال إعداد الوثائق للانسحاب.

وسارت الفرق الإنجليزية الأربعة الأخرى على نهج مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث أعلنت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام في بيانات رسمية إلغاء خططهم في الانضمام لدوري السوبر الأوروبي.

وبمجرد الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي المكون من 12 فريقا يوم الأحد الماضي، تعرضت البطولة لإدانة واسعة النطاق على الساحة الأوروبية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان رسمي أن أي فريق سينضم إلى "دوري السوبر الأوروبي" سيتم منعه من اللعب في أي مسابقة، مضيفًا أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضًا من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.