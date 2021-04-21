أسامة نيبه: علاء تأثر نفسياً بعد إضاعته ركلة جزاء أمام الأهلي.. والجهاز الفني تحدث معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مدرب عام فريق الزمالك، أسامة نبيه إن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقد جلسة مع مدافع فريقه محمود علاء للحديث عن ركلة الجزاء التي أهدرها خلال مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وأشارت نبيه، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى أن علاء قد تأثر نفسياً بعد إضاعته لركلة الجزاء أمام الأهلي؛ خاصة وأنها كانت ستُعيد فريقه للقاء مرة أخرى.

وأهدر محمود علاء ركلة خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الأهلي في الدوري في حين كانت نتيجة المباراة تأخر فريقه بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي انتهى بها اللقاء.

وأوضح مدرب عام فريق الزمالك، أن الجهاز الفني شدد لمحمود علاء على أن إهدار ركلة جزاء أمر طبيعي ووارد في كرة القدم لذا طالبوه بالتركيز مع الفريق في المباريات المقبلة ونسيان ماحدث في السابق وأن يكون الأمر دفعاً قوياً له.

وأتم نبيه، تصريحاته بالإشارة بمدافع فريقه محمود علاء، قائلاً:"هو لاعب كبير وذو إمكانات مميزة، وسجل أهدافًا كثيرة في وقت سابق من ركلات جزاء، ولكن حالفه سوء توفيق هذه المرة، ودور الجهاز الفني دائما هو إعادة تهيئة اللاعبين بأفضل شكل ذهني ونفسي ممكن؛ استعدادا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي عند التاسعة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة 16 من دوري WE.