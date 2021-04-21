رسمياً.. أندية بريميرليج تعلن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت أندية أرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر، انسحابها رسمياً من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وكان نادي مانشستر سيتي أول الأندية الإنجليزية التي أعلنت انسحابها من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي ينشق عن بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويُعد نادي تشيلسي الإنجليزي هو الفريق الإنجليزي الوحيد، الذي لم يعلن انسحابه من البطولة حتى هذه اللحظة.

وأصدرت أندية أرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر، بيانا رسمياً في توقيت واحد، يؤكدون خلاله عدم مشاركتهم في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وجاء بيان الأندية الإنجليزية الأربعة على النحو التالي: "لقد استمعنا باهتمام لردود أفعال جماهيرنا والحكومة البريطانية وأصحاب الأسهم".

واختتم البيان: "إننا نؤكد على التزامنا بالعمل مع كافة الأطراف في المجتمع الكروي بهدف إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه كرة القدم".