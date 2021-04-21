الأهلي يستكمل رحلة استعادة الصدارة بتحدي سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد يستأنف الأهلي رحلته من أجل استعادة صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، بإنهاء مؤجلة جديدة من بين المباريات المؤجلة المتراكمة عليه.

الأهلي فاز الأحد الماضي بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة على الزمالك المتصدر المؤقت بهدفين لهدف ليقلص الفارق مع الأبيض إلى 3 نقاط فقط مع لعب 3 مباريات أقل.

العملاق الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 12 مُباراة، خلف الفارس الأبيض صاحب الصدارة المؤقتة برصيد 33 نقطة من 15 مُباراة.

وفي حالة فوز الأهلي على سموحة سيستعيد الأحمر صدارته بفارق الأهداف قبل إنهاء المؤجلات، وسيكون الفارق مع الأبيض مُرشح للزيادة إلى 6 نقاط لو فاز حامل اللقب بالمؤجلتين المتبقيتين.

بيتسو موسيماني يسعى للحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم داخل القلعة الحمراء، ويُدرك أن عليه أن يتغلب على سموحة أولاً ويفوز بالمباريات المُتبقية هذا الشهر من أجل احتلال الصدارة.

الأهلي انتعش بعد عودة حارسه وقائده محمد الشناوي الذي غاب عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن مُشاركته قد تكون محل شك نظراً لعدم تدربه بصورة منتظمة لفترة كافية مع الفريق، وفي الوقت نفسه تألق علي لطفي في لقاء القمة.

ولن يشهد ملعب الأهلي We السلام مواجهة سهلة لصاحب الأرض أمام ضيفه السكندري الذي يحتل المركز الثامن برصيد 24 نُقطة، والطامح لاقتحام المربع الذهبي الذي يفصله عنه 4 نقاط فقط.

لكن الإرهاق قد يضرب الفريق الأحمر الذي لعب مواجهة قوية يوم الأحد الماضي دون فترة كافية للراحة والاستشفاء، ما يجعل المدرب بيتسو موسيماني مضطراً لبعض المُداورة في التشكيل.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 11 الدوري المصري

التاريخ: 21 أبريل 2021

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

الملعب: استاد الأهلي WE السلام