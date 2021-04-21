الشناوي يدعم قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه استعداداً لمواجهة سموخة في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتاج للفوز على سموحة لاستعادة الصدارة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر المؤقت، حتى يُنهي الأحمر مؤجلاته الأخرى التي تمنحه فرصة الصدارة بفارق 6 نقاط عن الأبيض.

وانتعشت قائمة الأهلي بعودة محمد الشناوي الذي غاب عن مواجهة القمة الأخيرة التي حسمها الأحمر لصالحه (2-1) على حساب الزمالك، وذلك بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت قائمة الأهلي على كل من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وتقام مواجهة الأهلي وسموحة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي We السلام، حيث يأمل موسيماني في قيادة فريقه لاستعادة الصدارة التي فقدها بسبب كثرة المؤجلات.