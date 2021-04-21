المقاصة يقصي سيراميكا وينتظر الزمالك أو الإسماعيلي بربع نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق مصر للمقاصة بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة الكأس بفوز صعب أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

وتقدم مصر للمقاصة في الدقيقة الأولى من المباراة بهدف سجله لاعبه هشام محمد قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثاني في الدقيقة 45، بينما سجل كويبنا هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90+1.

وشهدت الدقيقة 86 من عمر اللقاء طرد لاعب مصر للمقاصة محمد دسوقي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز ينتظر نادي مصر للمقاصة الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس.

وكان مصر للمقاصة قد تأهل إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد التغلب على نظيره أشمون بهدفين نظيفين، بينما تأهل نادي سيراميكا كليوباترا للدور ذاته بعد الفوز على نظيره غزل المحلة بالنتيجة ذاتها.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة بهدف لمصر للمقاصة في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه هشام محمد قبل أن يرد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 6 بتسديدة من أحمد ياسر ريان ولكن تصدى لها حارس مصر للمقاصة.

وعاد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 19 مرة أخرى بانطلاقة من محمد التوني من يسار الملعب ليرسل بينية داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة ولكن يشتتها دفاع الفريق الفيومي ليرد المقاصة بتسديدة من مفتاح طقطق في الدقيقة 20 ولكنها تعلو مرمى عامر عامر.

وعاد اللاعب الليبي مفتاح طقطق في الدقيقة 23 بتسديدة ولكن في المرمى تصدى لها حارس سيراميكا كليوباترا عامر عامر.

وواصل سيراميكا كليوباترا ضغطه على مصر للمقاصة في الدقيقتين الماضيتين؛ حيث كاد يتعادل في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه محمد إبراهيم الذي حصل على الكرة أمام منطقة جزاء مصر للمقاصة وراوغ مدافعي الفريق ولكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المقاصة.

وردّ مصر للمقاصة على هجمة إبراهيم بكرة خطرة في الدقيقة 30 بعدما تسلم عماد حمدي الكرة على حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا وأرسل كرة طولية حولها زميله مفتاح طقطق من داخل منطقة جزاء سيراميكا برأسه في المرمى ولكن أمسك عامر عامر بالكرة.

وفي الدقيقة 33 طالب أحمد ياسر ريان بركلة جزاء إثر عرقلة لاعب المقاصة محمد دسوقي له ولكن الحكم أشار إلى كونها من خارج منطقة الجزاء سددها شريف دابو ولكن في جسد حائط الفريق الفيومي.

في الدقيقة 43 جاءت أخطر كرات سيراميكا كليوباترا حين وصلت الكرة على يسار منطقة الجزاء للاعب شادي حسين الذي نجح في إرسال الكرة من جانب حارس المرمى ولكن أخرجها دفاع مصر للمقاصة قبل أن تعود مرة أخرى لأحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لتسديدته حارس المقاصة.

في الدقيقة 45: استغل الليبي مفتاح طقطق خطأ مدافعي سيراميكا كليوباترا وتقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء قبل أن يرسل بينية لزميله باسم مرسي داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى.

وفشل لاعبو سيراميكا كليوباترا في تقليص الفارق خلال الثلاثة دقائق وقت بدل من الضائع التي منحها الحكم لينتهي الشوط بتقدم مصر للمقاصة بهدفين نظيفين.

سيراميكا كليوباترا بدأ الشوط الثاني بضغط على مصر للمقاصة في محاولة لتقليص النتيجة فوصل لاعبه شادي حسين في الدقيقة 47 داخل منطقة جزاء الفريق الفيومي ولكنه أرسل بينية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المقاصة لرمية تماس.

وعاد شادي حسين مرة أخرى لمنطقة جزاء مصر للمقاصة في الدقيقة 49 ورواغ مدافعي الفريق الفيومي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى.

وكاد مصر للمقاصة يخطف هدفاً ثالثاً من كرة مرتدة في الدقيقة 52 وصلت على يسار الملعب لمفتاح طقطق الذي أرسل عرضية لباسم مرسي داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ولكنه لم يتحكم بالكرة وأمسك بها عامر عامر، ليرد عليها سيراميكا بكرة مرتدة وصلت على يمين الملعب لشريف دابو في الدقيقة 53 أرسلها عرضية على حدود منطقة جزاء مصر للمقاصة لتصل إلى زميله أحمد محسن الذي يسددها من لمسة واحدة ليتصدى حارس الفريق الفيومي للكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 58 أرسل لاعب سيراميكا كليوباترا محمد مسعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة لزميله أحمد ياسر ريان الذي سددها في المرمى ولكن أنقذها حارس المقاصة وأخرجها لرمية ركنية.

ورد باسم مرسي في الدقيقة 61 على تسديدة ياسر ريان بتسديدة من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا تصدى لها عامر عامر على مرتين.

وفي الدقيقة 65 وصلت الكرة لمحمد مسعد على يمين منطقة جزاء مصر للمقاصة ليرسل الكرة لزميله شريف دابو أمام منطقة الجزاء ليسددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر للمقاصة قبل أن يسدد مسعد هذه المرة الكرة في الدقيقة 68 ولكن بعيدة على يمين حارس الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة 70 وصلت الكرة داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة للاعب سيراميكا محمد إبراهيم الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن بسنتيميترات، ليرد المقاصة بكرة مرتدة وصلت لعماد حمدي الذي وصل لداخل منطقة جزاء سيراميكا ولكنه فضل التسديد في محاولة لمراوغة عامر عامر الذي تصدى للكرة بدلًا من إرسال الكرة على يمينه لزميله باسم مرسي.

الدقيقة 73 شهدت فرصة خطيرة لسيراميكا كليوباترا بإرسال أحمد محسن عرضية من يسار منطقة الجزاء لزميله كوبينا داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها من لمسة واحدة بجوار القائم الأيمن للفريق الفيومي.

الدقيقة 86 ارتكب لاعب مصر للمقاصة محمد دسوقي مخالفة على يمين الملعب مع شريف دابو لاعب سيراميكا ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثمّ الطرد من اللقاء لُتنفذ الركلة الحرة داخل منطقة جزاء الفريق الفيومي ولكن أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 87: أرسل لاعب سيراميكا كليوباترا محمد مسعد بينية مع زميله شادي حسين داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة ليمررها لزميله كوبينا الذي كادت تسكن تسديدته الشباك ولكن أخرجها حارس مصر للمقاصة ركنية.

وقلّص نادي سيراميكا كليوباترا النتيجة بهدف في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه كوبينا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة ولكن انتهى اللقاء بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف لينتظر الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات دور 16 من المسابقة ذاتها.