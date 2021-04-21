بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وسريع وادي زم في كأس العرش المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وسريع وادي زم في ثمن نهائي كأس العرش المغربي 2021، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل بتوقيت المغرب وجرينيتش، صباح يوم الاربعاء 21 أبريل بتوقيت مصر والسعودية.

وقام الاتحاد المغربي لكرة القدم بتأجيل مباراة الوداد مع سريع وادي زم من يوم 2 مارس الماضي بسبب انشغال فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي بمنافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على مدار شهري مارس وأبريل.

موعد مباراة الوداد وسريع وادي زم

تنطلق مباراة الوداد وسريع وادي زم بمنافسات كأس العرش المغربي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت جرينيتش، 00:00 صباحًا بتوقيت مصر، 01:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الوداد وسريع وادي زم على القناة الرياضية المغربية Sd/HD بصوت المعلق هشام فرج، كما تنقل أحداثها عبر أثير إذاعة راديو مارس.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة في دور الـ 16، حيث لعبت جميع المباريات على مدار الأشهر الماضية. وستقام المباراة على ملعب الفوسفاط التابع لفريق أولمبيك خريبكة والذي سبق ولعب عليه الوداد هذا الموسم في بطولة الكأس.

مشوار الوداد وسريع وادي زم

ترشح فريق سريع وادي زم إلى دور الـ 16 من كأس العرش المغربي هذا الموسم بعدما أقصى الفريق العريق “أولمبيك آسفي” بهدف دون رد سجله اللاعب “نيلمار مونديسير بلي” من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب المسيرة الخضراء مطلع شهر يناير الماضي.

وبنفس النتيجة، انتصر فريق الوداد البيضاوي على ملعب أولمبيك خريبكة “الفوسفاط”، وسجل الهدف اللاعب صلاح الدين السعيدي في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء الذي أقيم يوم 30 ديسمبر 2020.

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