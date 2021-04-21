جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد الجولة الثالثة «الوحدات يغرق والوحدة ينتفض»

واصل بطل الدوري الاردني «الوحدات» الغرق في منافسات المجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا نسخة 2021، بتلقيه لخسارة ثانية على التوالي مساء اليوم الثلاثاء 20 أبريل، بعد أيام قليلة من التعادل من دون أهداف في المباراة الافتتاحية أمام النصر السعودي.

وأعطى الوحدات عشاق كرة القدم الاردنية أملاً في المنافسة أمام فولاذ الإيراني والسد القطري عندما تمكن من اسقاط الفريق المضيف لمباريات هذه المرحلة “النصر السعودي” في فخ التعادل على أرضه.

لكنه خيب الظنون في المباراة الثانية والثالثة بالخسارة أمام فولاذ خوزستان الإيراني بهدف دون رد، ثم السقوط بنتيجة سيئة للغاية أمام السد القطري بنتيجة 1/3.

وتقهقر الوحدات إلى المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة، ليفقد آماله في المنافسة على مقعد بالدور ثمن النهائي، حيث سيتم اختيار أفضل الأندية التي احتلت المركز الثاني في نهاية المنافسة، وليس كل الأندية.

ويمر فريقا الشرطة العراقي والريان القطري بنفس الأزمة التي يمر بها الوحدات الأردني، حيث تعرضا للخسارة مرتين خلال الجولات الأولى من مجموعات أبطال آسيا.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد الجولة الثالثة

ويبدو فريق الشارقة الإماراتي الأوفر حظًا لحجز مقعد مُبكر في ثمن النهائي، حيث حصد 7 نقاط من ثلاث جولات في المجموعة الثانية، ومن ثم استقلال طهران الإيراني الذي حصد 6 نقاط من أول جولتين في المجموعة الثالثة.

ويُعد نادي برسبوليس الإيراني – وصيف النسخة الماضية – أول فريق ضمن التأهل إلى ثمن النهائي من أول ثلاث جولات، بعدما جمع 9 نقاط في المجموعة الخامسة التي شهدت انتفاضة مذهلة لفريق الوحدة بعد صدمة الافتتاح.

وتقدم الوحدة الإماراتي إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع جوا 0/0 وفوزه على الريان في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 2/3، ليعوض سقوطه بهدف دون رد في الافتتاح أمام برسبوليس الإيراني.

المجموعة الأولى

الهلال السعودي (4 نقاط من مباراتين ) استقلال دوشنبه طاجكستان (4 نقاط من مباراتين ) أجمك الأوزبكي ( نقطة من مباراتين ) شباب الاهلي دبي ( نقطة من مباراتين )

المجموعة الثانية

الشارقة الاماراتي (7 نقاط من ثلاث مباريات ) تركتور الايراني (3 نقاط من ثلاث مباريات ) القوة الجوية العراقي ( نقطتان من ثلاث مباريات ) باختكور الأوزبكي ( نقطتان من ثلاث مباريات )

المجموعة الثالثة

استقلال طهران (6 نقاط من مباراتين ) الدحيل القطري (4 نقاط من مباراتين ) الأهلي السعودي ( نقطة من مباراتين ) الشرطة العراقي (0 نقاط من مباراتين )

المجموعة الرابعة

النصر السعودي (5 نقاط من ثلاث مباريات ) فولاذ الايراني (5 نقاط من ثلاث مباريات ) السد القطري (4 نقاط من ثلاث مباريات ) الوحدات الأردني ( نقطة واحدة من ثلاث مباريات )

المجموعة الخامسة