الامارات | الشهياري: العروبة سيتمكن من البقاء في دوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشهياري: العروبة سيتمكن من البقاء في دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب العروبة سالم الشهياري، صعود فريقه للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي، بأنه كان مخططاً له وجهود مضنية للجهاز الفني بقيادة المدرب فتحي العبيدي، واللاعبين الذين قدموا أفضل ما يمكن.

وأكد أنه راض عن نفسه ويشعر بالسعادة لعودته القوية لصفوف الفريق، مشيراً إلى أن إدارة النادي نجحت في بناء فريق متمكن فنياً سيكون قادراً على مواصلة النجاح، على الرغم من الفرق الكبير بين دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي.

وقال الشهياري لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالتفاؤل بأننا ذاهبون إلى دوري الخليج العربي، لمزيد من التألق والعطاء المثمر، والبقاء بين أندية المحترفين».

ويحسب للشهياري عندما سجل هدفاً مصيرياً في مرمى مصفوت قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، التي فاز بها العروبة بثلاثة أهداف لهدفين، وقادت نتيجة المباراة فريقه للحصول على أهم ثلاث نقاط في البطولة، كونها كانت قبل مباراة واحدة من جولة الحسم، التي صعدت بالعروبة لدوري الخليج العربي.

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