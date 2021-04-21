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الامارات | كلوب يعارض ناديه ويستهجن إطلاق «دوري السوبر»

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لندن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب ، الألماني يورغن كلوب، إن «رأيه السلبي إزاء دوري السوبر الأوروبي لم يتغير، رغم أن ناديه مشارك في المشروع». وشدد كلوب على أهمية «عنصر المنافسة في كرة القدم»، مستهجناً إطلاق مشروع خاص بأندية بعينها. وأعلن 12 نادياً من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، بينها ليفربول، عن إطلاق دوري سوبر أوروبي بمشاركة 20 فريقاً على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافاً دائمين في البطولة.

وأضاف كلوب في تصريح صحافي بعد التعادل مع ليدز 1-1، أول من أمس، في الممتاز: «أتمنى ألا يقام أبداً». وأوضح: «إنه قرار قاس، الناس ليست سعيدة بذلك، يمكنني تفهم ذلك، ولم نشارك في أي خطوات، لا اللاعبين ولا أنا، لم نعلم بالأمر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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