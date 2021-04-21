الامارات | كلوب يعارض ناديه ويستهجن إطلاق «دوري السوبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعارض ناديه ويستهجن إطلاق «دوري السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن «رأيه السلبي إزاء دوري السوبر الأوروبي لم يتغير، رغم أن ناديه مشارك في المشروع». وشدد كلوب على أهمية «عنصر المنافسة في كرة القدم»، مستهجناً إطلاق مشروع خاص بأندية بعينها. وأعلن 12 نادياً من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، بينها ليفربول، عن إطلاق دوري سوبر أوروبي بمشاركة 20 فريقاً على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافاً دائمين في البطولة.

وأضاف كلوب في تصريح صحافي بعد التعادل مع ليدز 1-1، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي الممتاز: «أتمنى ألا يقام أبداً». وأوضح: «إنه قرار قاس، الناس ليست سعيدة بذلك، يمكنني تفهم ذلك، ولم نشارك في أي خطوات، لا اللاعبين ولا أنا، لم نعلم بالأمر».

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