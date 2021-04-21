الامارات | «فيفا» يهدد «الأندية المنشقة» بعواقب وخيمة.. وبيريس يتحدى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهدد «الأندية المنشقة» بعواقب وخيمة.. وبيريس يتحدى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، أمس، بأنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي «تحمّل عواقب قرارتها» جرّاء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن «فيفا» يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع.

وقال في بيان صحافي: «نحن في (فيفا) لا يمكن إلا أن نعارض بشدة إنشاء الدوري السوبر. إنه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من (ويفا) ومن (فيفا)».

وتابع: «إنه من واجبهم حماية نموذج الرياضة الأوروبية، الأمر نفسه الذي دعمه فيه رئيس اللجنة الاولمبية الألماني، توماس باخ، حيث ندد بالمشروع، وقال إنه مبني على الربح فقط، ويهدد روح المنافسة الرياضية».

في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة، الكسندر تشيفيرين، أن «الوقت مازال متاحاً لتغيير الرأي»، وتوجّه بكلامه إلى الأندية المنشقة بقوله: «لقد ارتكبتم خطأ فادحاً، لكن العالم بأجمعه يرتكب الأخطاء».

وتحدى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريس، وهو رئيس «الدوري السوبر» الجديد في تصريح صحافي المعارضين، وخصوصاً «فيفا» و«الاتحاد الأوروبي»، وقال: «إن هذا المشروع جاء لإنقاذ كرة القدم من (الموت)، وإن الأندية من حقها أن تبحث عن التغيير وتحقيق الأرباح الذي يوازي قيمتها».

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