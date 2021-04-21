الامارات | الشارقة يجدد عقد ماجد سرور حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجدد عقد ماجد سرور حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر«توتير» عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول ماجد سرور، لمدة ثلاث مواسم حتى عام 2024.

ويعدّ ماجد سرور (23 عاماً) من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الشرقاوي، وقدم الفترة الماضية مستوى فنياً متطوراً، علماً بأن ماجد سرور يعتبر من العناصر المهمة في صفوف المنتخب الوطني، وأختير أخيراً، من مدرب المنتخب الهولندي مارفيك، ضمن قائمة «الأبيض»، التي تستعد للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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