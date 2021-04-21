شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يمازح صلاح: «الحياة أكثر من مجرد أشياء مادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مازح المدافع الكرواتي الدولي ولاعب نادي زينيت سان بيطرسبيرج الروسي، ديجان لوفرين، زميله السابق في ليفربول وصديقه، محمد صلاح، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر انستجرام.

ونشر لوفرين صورة له مع هداف ليفربول، وعلق على ذلك بـ «ندما لا تسير الأمور على ما يرام ... اذهب واضحك مع صديقك. ???????????? «

«الحياة أكثر من مجرد أشياء مادية.»

#الحياه_جميلة

https://www.instagram.com/p/CN5hamMFEi_/?igshid=xvz185fk5ukk&fbclid=IwAR3OKtgdEuzvpIJhH3zPwBrr5Old9_ZLtMoen9dLLJ95bkulNyxCtYTLzVI