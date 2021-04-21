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لوفرين يمازح صلاح: «الحياة أكثر من مجرد أشياء مادية»

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أحمد شفيق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

مازح المدافع الكرواتي الدولي ولاعب نادي زينيت سان بيطرسبيرج الروسي، ديجان لوفرين، زميله السابق في وصديقه، محمد صلاح، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر انستجرام.

ونشر لوفرين صورة له مع هداف ليفربول، وعلق على ذلك بـ «ندما لا تسير الأمور على ما يرام ... اذهب واضحك مع صديقك. ???????????? «

«الحياة أكثر من مجرد أشياء مادية.»

#الحياه_جميلة

https://www.instagram.com/p/CN5hamMFEi_/?igshid=xvz185fk5ukk&fbclid=IwAR3OKtgdEuzvpIJhH3zPwBrr5Old9_ZLtMoen9dLLJ95bkulNyxCtYTLzVI

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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