العمري يتكفل بهدف فولاذ في النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكفل النصر بتسجيل هدفين فيما خرج بنقطة وحيدة من مباراته أمام فولاذ الإيراني أمس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تكفل المدافع عبدالإله العمري بتسجيل هدف للفريق الإيراني عن طريق الخطأ في مرماه.

وانتهى اللقاء الذي جرى أمس على ملعب مرسول بارك بالتعادل 1-1 ليرتفع رصيد كلا الفريقين إلى 5 نقاط.

وتقدم فولاذ أولا بهدف العمري الخطأ في مرمى وليد وعبدالله (53) الذي شارك في اللقاء بديلا عن الأسترالي برادلي جونز نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما أعاد البرازيلي ماثيوس بيرتوس، فريق النصر للمباراة بإدراك هدف التعادل في الدقيقة الـ69.

وبدأت المباراة قوية خصوصا من جانب النصر بعد أن تحصل على خطأ مبكر من على قوس مرمى فولاذ الإيراني سددها عبدالرزاق حمدالله فوق مرمى فوروزان، ليأتي الرد من الفريق الإيراني عن طريق رأسية فارشاد أحمد زاده التي احتضنها وليد عبدالله.

وفرض فولاذ سيطرته على وسط الملعب حتى ربع الساعة الأولى، لكن دون خطورة على مرمى وليد.

وعاد النصر لترتيب أوراقه الفنية داخل الملعب وكاد حمدالله أن يفتتح التسجيل بعد عرضيه متقنة من سلطان الغنام إلا أن كرته مرت بسلام على مرمى محسن فوروزان، ليستمر بعدها ضغط النصر عن طريق عبدالفتاح عسيري ونور الدين أمرابط، والأخير أهدر فرصة هدف عندما انفرد بمرمى فولاذ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

مع بداية الشوط الثاني، سعى فولاذ لقتل اللعب وتعمد إيقافه كثيرا، إلا أنه تحصل على هدف مجاني عندما مرر فارشاد زاده كرة عرضية اصطدمت في عبدالإله العمري ودخلت شباك النصر هدفا أول (53).

واحتاج النصر إلى أكثر من ربع ساعة لإدراك التعادل، فبعد محاولة عبدالله مادو الرأسية، نجح البرازيلي بتروس في فك سوء الحظ الذي لازم فريقه وأردك التعادل في الدقيقة الـ69، واصل بعدها النصر محاولاته دون أن ينجح في تسجيل هدف الترجيح.

لماذا فشل النصر في الفوز أمس؟

