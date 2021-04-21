الأهلي يخطط لحل مشكلته بالقبض على الشرطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الأهلي مساء اليوم نظيره الشرطة العراقي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات من دور أبطال آسيا.

ويدخل الأهلي اللقاء باحثا عن فوز أول يحافظ به على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16، حيث يمتلك في رصيده نقطة وحيدة من التعادل في المباراة الماضية مع الدحيل القطري 1/1، فيما سبقها خسارة قاسية من الاستقلال الإيراني 2 /5، حيث إن تعثره اليوم يعني ابتعاده عن المنافسة على بطاقة الصعود.

ويفتقد الأهلي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب خدمات لاعبه الروماني ميتريتا بعد أن غادر مصابا خلال مجريات الشوط الأول في اللقاء الماضي أمام الدحيل، لتؤكد الفحوصات إصابته في العضلة الخلفية.

على الجانب الآخر يسعى مدرب الشرطة الصربي ألكسندر أليتش لتحقيق الفوز بعد خسارته في اللقاءين الماضين أمام الدحيل القطري 0/ 2،

والاستقلال الإيراني 0/ 3، ولكن لم يكن أمام الشرطة سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد التمسك ببصيص أمل في التأهل.

ويغيب عن الشرطة البرازيلي سيلفا للإصابة، كما يغيب اللاعب حسام كاظم بعد أن حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي أمام الاستقلال.

يذكر أن الفريقين تواجها العام الماضي في دوري المجموعات، انتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي 1/ 0، فيما فاز الشرطة في اللقاء الثاني 2/ 1.

الدحيل والاستقلال

يلتقي الدحيل بالاستقلال الإيراني في مواجهة عاصفة بين متصدر المجموعة ووصيفها. ويتصدر الاستقلال المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد أن حقق الفوز على الأهلي 5/ 2 والشرطة 3/ 0 في الجولتين الأولى والثانية مسجلا 8 أهداف ومستقبلا هدفين.

ويدخل الاستقلال المباراة بهدف مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، والابتعاد بالصدارة؛ ليضمن توسيع الفارق بينه وبين بقية الفرق ما يمكنه من حسم التأهل مبكرا عن هذه المجموعة.

أما الدحيل فيبحث هو الآخر عن الفوز وتعطيل قطار الاستقلال؛ ليقوي حظوظه هو الآخر في التأهل، خاصة وأن الفارق بينهما نقطتان، حيث يملك الدحيل 4 نقاط من الفوز على الشرطة 2/ 0 والتعادل مع الأهلي 1/1.