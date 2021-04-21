الهلال ينشد الصدارة المطلقة من بوابة دوشنبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال لفك الارتباط بينه وبين استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مفاجأة المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال لآسيا، وذلك عندما يلتقيه في العاشرة مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثالثة.

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن اسقلال دوشنبه صاحب المركز الثاني والذي يعتبر أحد مفاجآت البطولة حتى الآن وذلك بحصده 4 نقاط من جولتين في المشاركة الأولى له في دور المجموعات.

ويتفوق الهلال هجوميا بتسجيله 4 أهداف مقابل 3 للفريق الطاجكستاني الذي سجلها جميعا في مرمى أجمك الأوزبكي، حيث فاز عليه 3/ 2.

ويتفوق الفريق الطاجيكستاني دفاعيا، حيث اهتزت شباكه مرتين فقط وهو نفس عدد الأهداف التي هزت شباك الهلال.

فوز الهلال يعني انفراده بالصدارة وتسهيل مهمة انتزاعه بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16، خاصة وأنه سيواجه منافسه في هذه المجموعة، الفريق الطاجيكستاني في مباراتين متتاليتين وفوزه فيهما سيحسم تأهله بنسبة كبيرة.

وتنصب الترشيحات في مباراة اليوم لمصلحة أصحاب الأرض وأحد زعماء البطولة وآخر فريق من غرب القارة حقق اللقب، خاصة إذا ما ظهر الهلال بنفس المستوى الذي كان عليه في اللقاء الماضي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي والذي حسمه بالفوز 2/ 0.

شباب الأهلي وأجمك

يلتقي ضمن منافسات المجموعة أيضا أيضا، شباب الأهلي دبي وأجمك الأوزبكي في مباراة تجديد الآمال، حيث إن لكل منهما نقطة.

وخسارة أي منهما أو تعادل الفريقين يقلل كثيرا من فرص تأهلهما مباشرة أو عن طريق الحصول على أفضل مركز ثان، حيث يسمح نظام البطولة بتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعاتها إلى دور الـ16.

ولم يقدم شباب الأهلي دبي المأمول منه حتى الآن، فبعد تعادل السلبي في المباراة الأولى مع استقلال دوشنبه خسر في المباراة الثانية أمام الهلال 0 /2، حيث لم يملك غير نقطة وحيدة كما لم يسجل أي هدف في المباراتين الماضيتين، وهي المشكلة التي يسعى مدرب الفريق مهدي علي لحلها اليوم.

أما أجمك فقد أظهر قوة هجومية جيدة عندما تعادل مع الهلال 2/2، كما سجل هدفين في المباراة التي خسرها أمام استقلال دوشنبه 2/ 3. ويتفوق الفريق الأوزبكي (الثالث) بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي الرابع.