شكرا لقرائتكم خبر ريجيكامب: اقتربت من اللاعبين لمعرفة مشاكلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق الأهلي، الروماني لورينت ريجيكامب لقاء فريقه أمام الشرطة العراقي اليوم بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالصعب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس «سنواجه الشرطة في لقاءين متتالين (ذهابا وإيابا) ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظنا في التأهل».

كما أكد ريجيكامب غياب مواطنه اللاعب ميتريتا عن المباراة بسبب الإصابة على أن يكون جاهزا للقاء المقبل، مبينا أن الفريق يضم لاعبين قادرين على سد الغيابات، مبينا أنه حرص خلال الأيام الماضية على أن يكون قريبا من اللاعبين والتحدث معهم بعد كل مباراة ليعبروا عن ما بدواخلهم كجزء من عمله.

ومن جانبه أوضح اللاعب عبدالرحمن غريب أن الطموحات المشتركة بين الأهلي والشرطة في لقاء اليوم ستزيد من حماس وقوة المواجهة، حيث إن كلاهما يبحث عن الفوز.