شكرا لقرائتكم خبر ريجيكامب: اقتربت من اللاعبين لمعرفة مشاكلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس «سنواجه الشرطة في لقاءين متتالين (ذهابا وإيابا) ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظنا في التأهل».
كما أكد ريجيكامب غياب مواطنه اللاعب ميتريتا عن المباراة بسبب الإصابة على أن يكون جاهزا للقاء المقبل، مبينا أن الفريق يضم لاعبين قادرين على سد الغيابات، مبينا أنه حرص خلال الأيام الماضية على أن يكون قريبا من اللاعبين والتحدث معهم بعد كل مباراة ليعبروا عن ما بدواخلهم كجزء من عمله.
ومن جانبه أوضح اللاعب عبدالرحمن غريب أن الطموحات المشتركة بين الأهلي والشرطة في لقاء اليوم ستزيد من حماس وقوة المواجهة، حيث إن كلاهما يبحث عن الفوز.
كانت هذه تفاصيل خبر ريجيكامب: اقتربت من اللاعبين لمعرفة مشاكلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.