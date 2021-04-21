شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لن نتأثر بالهزيمة من الأهلى.. وسنبدأ فى تطبيق نظام التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن آخر الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وأكد نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق يواصل التدريبات بقوة، والجميع لديه تركيز كامل في اللقاء، مشددًا على أن الفريق لن يقف عند اللقاء السابق بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، لافتًا إلى إنها مجرد مباراة أغلقت صفحتها، وسيبدأ من جديد للفترة المقبلة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المشوار مرة أخرى وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشار نبيه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نظام التدوير بين اللاعبين في المشاركة بالزمالك، خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام، وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يقوم بتجهيز كل العناصر، من أجل التواجد والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.