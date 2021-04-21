شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يقود تدريبات إضافية لـ 9 لاعبين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية فنية لمجموعة من لاعبي الفريق بنهاية المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم.

وتضم المجموعة التي قادها نبيه، كلا من: مروان حمدي وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد ويوسف أسامة نبيه وحمزة المثلوثي ومحمد عبد السلام وحمدي علاء وأسامة فيصل وحسام أشرف.

وجاءت التدريبات الخاصة لنبيه، عبارة عن التعامل مع العرضيات، بجانب التسديد على المرمي من مسافات قصيرة وبعيدة على مرمى محمد عواد حارس المرمي، الذي شارك في هذه الفقرة .

كما حرص أسامة نبيه على توجيه تعليمات مشددة لهذه المجموعة أثناء أدائهم هذه الفقرة، وطالبهم ببذل أقصى جهد والتركيز بأفضل شكل ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز، ويحتل الزمالك مقدمة جدول الدورى برصيد 33 نقطة، فيما يقع الإنتاج فى مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.