شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على سيراميكا 2 /1 ويتأهل لدور الـ8 لكأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الـ8 لكأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر، وتقدم هشام محمد، لاعب مصر المقاصة، بهدف لفريقه فى مرمى سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة الأولى من المباراة ، ثم أحرز باسم مرسي الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من مفتاح طقطق، استقبلها باسم رائعة ويسكنها على يسار عامر عامر، وأحرز كوبينا هدفا لسيراميكا فى الدقيقة 90+1.

وينتظر مصر المقاصة فى دور الـ8 لكأس مصر الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي فى دور الـ16.

بدأ سيراميكا اللقاء بقيادة هيثم شعبان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - محمد ابراهيم - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء محمود شكري - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - وينفول كوبيناه - أحمد غنيم - محمد مسعد - رجب عمران - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي.

خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق.

الهجوم: باسم مرسي.

ويتواجد على دكة بدلاء المقاصة كل من: محمد كوكو وأسامة العزب ومحمد مخلوف ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" وصلاح عاشور وأحمد أمين أوفا.

وجاءت المباراة هجومية من قبل لاعبي الفريقين وبدأت بهدف للمقاصة من تسديدة من ضربة حرة مباشرة لهشام محمد، ووصل كل فريق لمرمي المنافس أكثر من مرة بعد لكن دون ترجمة لأهداف، في المقابل ينجح أحمد حمدي حارس المقاصة من التصدي لأكثر من فرصة للتهديف عن طريق ريان وشادي حسين.

وفي الدقيقة 45 نجح مفتاح طقطق لاعب المقاصة من تمرير كرة أرضية رائعة يقابلها باسم مرسي ويراوغ بمهارة مدافع سيراميكا محرزا الهدف الثاني في مرمي عامر عامر وينتهي الشوط بتقدم المقاصة 2 / 0 .

مع بداية الشوط الثاني استمر الأداء الهجومي من لاعبي الفريقين وإن كان أكثر من قبل لاعبي سيراميكا لتعديل النتيجة ولكن قابلها دفاع مستميت من المقاصة، وفى الدقيقة 90+1 نجح سيراميكا في تعديل النتيجة بهدف عن طريق كوبينا، لتصبح النتيجة 2 / 1.

وضغط بعدها لاعبو سيراميكا على أمل تعديل النتيجة لكن يطلق الحكم وليد عبد الرازق صافرة النهاية، وتأهل المقاصة لدور الـ8 منتظرا الفائز من الإسماعيلي والزمالك.